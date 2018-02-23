Забыли?
только у нас скачать купить шаблоны dle по низким ценам
16+
» » Наши новости от 23.08.17

Наши новости от 23.08.17

161 0
Крымские школы отремонтированы и готовы принимать учеников. 1 сентября в Министерстве Образования ожидают рекордного количества первоклассников.
Скандал вокруг футбольного поля в микрорайоне Марьино. Администрация города продала землю, новые собственники готовы построить дома. Местные Жители категорически против.
Стихийная свалка, которая образовалась на улице Нестерова никак не исчезает. В министерстве экологии от нее открестились, в горадминистрации ее просто не замечают.
Массандра не перестает удивлять и радовать почитателей прекрасных напитков. И снова изюминка сезона от завода.
 скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно
Admin Администраторы

Автор: Admin

Комментариев пока нет, добавьте свой!

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Телерадиокомпания ИТВ


Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ТУ91-00116 от 26.02.2015г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Крым и городу Севастополь.

Адрес 295000 г.Симферополь, ул.Гоголя,4а.
Приемная тел./факс +7 (3652) 62-07-63
Приемная моб. тел. +7 (978) 777-72-82
Отдел рекламы тел. +7 (978) 708-44-84
+7 (3652) 54-13-44
Отдел новостей тел.+7 (3652) 54-11-83
По всем вопросам связанным с сайтом обращаться на itv147@rambler.ru
© Копирование материалов разрешено только при использовании гиперссылки на ресурс

Яндекс.Метрика

© 2017 Телерадиокомпания - ИТВ

Вечнозелёные Люди ненужной профессии Сила тока по-крымски Крымчан поставят «на счетчик» Изумрудный город Чёрный рынок по случаю Неутешительные факты Наглости не занимать
X
Покрытие