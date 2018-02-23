Наши новости от 23.08.17

Крымские школы отремонтированы и готовы принимать учеников. 1 сентября в Министерстве Образования ожидают рекордного количества первоклассников.Скандал вокруг футбольного поля в микрорайоне Марьино. Администрация города продала землю, новые собственники готовы построить дома. Местные Жители категорически против.Стихийная свалка, которая образовалась на улице Нестерова никак не исчезает. В министерстве экологии от нее открестились, в горадминистрации ее просто не замечают.Массандра не перестает удивлять и радовать почитателей прекрасных напитков. И снова изюминка сезона от завода.