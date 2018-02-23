Наши новости от 22.08.17

Государственный символ, объединяющий людей разных национальностей и вероисповеданий. Символ чести, доблести и независимости. Крым, как и вся Россия отметил День государственного флага.Деятельность сотрудников Госкомрегистра под пристальным контролем руководства. В ведомстве намерены пресекать махинации с землёй, передавая информацию правоохранителям.Дети-инвалиды, отсутствие льгот и проблемы с недвижимостью. Многодетная семья из Айкавана не может прописаться в собственном доме. Результаты непогоды: пострадало имущество и появились материальные убытки. Сотрудники МЧС и власти Судака помогают людям бороться с последствиями чрезвычайной ситуации.