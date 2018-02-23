Наши новости от 21.08.17

От обсуждения проблем и перспектив полуострова до живого джаза. На выходных в Крыму и Севастополе гостил глава государства Владимир Путин.Спустя десятилетия семья героя Великой Отечественной обрела утерянную медаль «За отвагу». Ее нашли на пляже в Ялте.Все силы на борьбу со стихией. На выходных крымские спасатели ликвидировали последствия ЧС в районе Судака.Чемпион стартовал с победы, серебряный призёр довольствовался ничьей. В Крыму начался чемпионат футбольной Премьер - лиги.