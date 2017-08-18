Наши новости от 18.08.17

Аграрии бьют собственные рекорды, качество крымского продукта растет и пользуется спросом на материке, власти борются с перекупщиками. Министр сельского хозяйства Крыма рассказал журналистам о проблемах и перспективах сферы.Неудовлетворительное состояние класса, старые парты и заплесневелые стены - родители учеников 11 гимназии уверяют, их детей хотят поместить в нечеловеческие условия.Без разрешения и с ущербом для соседей. Один из симферопольских застройщиков возводит гостиницу в обход закона.Первым делом самолеты. Почетные грамоты, слова благодарности и поздравления. В Симферополе наградили работников авиации.