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» » Наши новости от 18.08.17

Наши новости от 18.08.17

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Аграрии бьют собственные рекорды, качество крымского продукта растет и пользуется спросом на материке, власти борются с перекупщиками. Министр сельского хозяйства Крыма рассказал журналистам о проблемах и перспективах сферы.
Неудовлетворительное состояние класса, старые парты и заплесневелые стены - родители учеников 11 гимназии уверяют, их детей хотят поместить в нечеловеческие условия.
Без разрешения и с ущербом для соседей. Один из симферопольских застройщиков возводит гостиницу в обход закона.
Первым делом самолеты. Почетные грамоты, слова благодарности и поздравления. В Симферополе наградили работников авиации.
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