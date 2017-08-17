Наши новости от 17.08.17

Выслушать каждого и обязательно помочь. Выстроить мост между крымчанами и властью. Такие задачи ставят перед собой члены Общественной палаты Крыма.Вскоре готовиться бороздить просторы Галактики будут в Крыму. На полуострове создадут тренировочную базу для российских космонавтов.Сколько еще неизведанного и никому недоступного хранит Черное море. На его дне археологи снова и снова находят артефакты.125 человек и 21 единица техники боролись с пожаром в Балаклавском районе. Тушению препятствовал сложный рельеф местности.