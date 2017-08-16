Наши новости от 16.08.17

6 террористов ликвидированы, двое задержаны спецслужбами – в Черном море прошли тактико-специальные учения пограничного управления ФСБ России и Черноморского флота.Коррупция в Крыму должна быть побеждена. С начала следующего года антикоррупционный комитет Республики займётся проверкой депутатов и Глав муниципалитетов.Пенсионерка в селе Краснолесье не может попасть домой. Соседка самовольно возвела детскую площадку и загородила единственный доступный путь.Дмитрий Харатьян приехал в Крым, чтобы провести открытый кинофестиваль «Солнечный остров», который призван напомнить молодому поколению о понятиях добра и зла.