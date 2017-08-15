Наши новости от 15.08.17

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента СБУ по подозрению в серии диверсий. Сейчас проводятся оперативные мероприятия по установлению возможных сообщников украинского террориста.Глава Республики в отпуске составил перечень самых острых проблем в половине населённых пунктов Крыма. Ситуацию должны исправлять ответственные министерства.Прикованный к постели мужчина-инвалид и его жена-пенсионерка могут остаться на улицы. Пытаются отстоять свое право на жильё. В Симферополе прошли предварительные слушания.Вместо аномальной жары – обильные осадки и град. На полуостров обрушилась непогода. По словам метеорологов, лето вернется уже на следующей неделе.