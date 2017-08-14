Наши новости от 14.08.17

При строительстве трассы «Таврида» ученые обнаружили более 80 тысяч артефактов и обследовали около 60 памятников археологии.Конфликты, суд и полиция — одна из гостиниц на Южном Берегу Крыма стала причиной для серьезных споров. Дольщики не могут поделить имущество.14 старшеклассников из зарубежных стран приехали на отдых в Республику — победители творческого конкурса «Что я знаю о Крыме?» поделились своими мыслями о полуострове.Крупнейший спа-отель в Крыму отметил свой третий День Рождения. Концертная программа, конкурсы, подарки, сюрпризы и конечно фейерверк для гостей.