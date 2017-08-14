При строительстве трассы «Таврида» ученые обнаружили более 80 тысяч артефактов и обследовали около 60 памятников археологии.
Конфликты, суд и полиция — одна из гостиниц на Южном Берегу Крыма стала причиной для серьезных споров. Дольщики не могут поделить имущество.
14 старшеклассников из зарубежных стран приехали на отдых в Республику — победители творческого конкурса «Что я знаю о Крыме?» поделились своими мыслями о полуострове.
Крупнейший спа-отель в Крыму отметил свой третий День Рождения. Концертная программа, конкурсы, подарки, сюрпризы и конечно фейерверк для гостей.
Наши новости от 14.08.17
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