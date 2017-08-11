Наши новости от 11.08.17

Более 370 крымских верующих в этом году совершат Хадж. Желающих так много, что списки формируются уже на следующий год.Рюкзаки, форма, тетради, пеналы и обувь — сколько должны потрать крымские родители на этот раз, чтобы собрать своего ребенка в школу?Они строят дома и объекты государственного значения. Работают и днем и ночью. Они строят города. Свой профессиональный праздник отмечают строители.Ему посвящают песни и стихи. Им гордятся представители разных государств. В его честь провели творческий конкурс и определили победителей. Крымский мост нашел самых преданных поклонников.