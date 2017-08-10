Наши новости от 10.08.17

Строительство транспортной развязки в Симферополе, а также подъездная дорога к новому аэровокзальному комплексу - заместитель председателя Совета Министров Крыма Виталий Нахлупин проинспектировал ход работ на новых объектах.За шпионскую работу в пользу Минобороны Украины- тюремный срок и компенсация ущерба в 3 миллиона. Ридван Сулейманов получил приговор в Железнодорожном районном суде Симферополя.Симферопольских инвалидов-пенсионеров пытаются выгнать из квартиры на улицу. В доме неизвестные на днях устроили настоящий дебош.Вместо детской площадки – стройка. В одном из дворов военного городка в Перевальном собираются возводить многоэтажку. Местные жители против.