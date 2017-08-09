Забыли?
только у нас скачать купить шаблоны dle по низким ценам
16+
» » Наши новости от 09.08.17

Наши новости от 09.08.17

279 0
О том, как правильно отстоять свои интересы в суде и на сколько важно знать свои права рассказал главный пристав Республики Крым Игорь Рудаков.
Когда службы не справляются с обязанностями, горожане звонят СМИ. Столб который повис на проводах и стал угрозой для окружающих, не убрали если бы не вмешались журналисты.
Застройка не по правилам и без разрешительных документов — одна из причин частых конфликтов между соседями. Очередная история произошла в Симферополе.
В перерывах между состязаниями окунулись в прошлое. Херсонес Таврический посетили участники водолазных соревнований «Глубина 2017».
 скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно
Admin Администраторы

Автор: Admin

Комментариев пока нет, добавьте свой!

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Телерадиокомпания ИТВ


Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ТУ91-00116 от 26.02.2015г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Крым и городу Севастополь.

Адрес 295000 г.Симферополь, ул.Гоголя,4а.
Приемная тел./факс +7 (3652) 62-07-63
Приемная моб. тел. +7 (978) 777-72-82
Отдел рекламы тел. +7 (978) 708-44-84
+7 (3652) 54-13-44
Отдел новостей тел.+7 (3652) 54-11-83
По всем вопросам связанным с сайтом обращаться на itv147@rambler.ru
© Копирование материалов разрешено только при использовании гиперссылки на ресурс

Яндекс.Метрика

© 2017 Телерадиокомпания - ИТВ

Денежные потоки меняют направление Треть крымчан игнорируют штрафы Выходим из сумрака и кэша Как горел Анастасиевский скит Изумрудный город Кошмарная ночь Неутешительные факты Диверсия? Преступная халатность?
X
Покрытие