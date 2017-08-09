Наши новости от 09.08.17

О том, как правильно отстоять свои интересы в суде и на сколько важно знать свои права рассказал главный пристав Республики Крым Игорь Рудаков.Когда службы не справляются с обязанностями, горожане звонят СМИ. Столб который повис на проводах и стал угрозой для окружающих, не убрали если бы не вмешались журналисты.Застройка не по правилам и без разрешительных документов — одна из причин частых конфликтов между соседями. Очередная история произошла в Симферополе.В перерывах между состязаниями окунулись в прошлое. Херсонес Таврический посетили участники водолазных соревнований «Глубина 2017».