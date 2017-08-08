Наши новости от 08.08.17

Лишаются родительских прав чаще, чем их обретают. В столичной администрации рассказали о динамике в сфере опеки и попечительства.Поломанный позвоночник и долгие месяцы реабилитации – жительница Симферополя продолжает отстаивать свои права в суде.Вместо 60 рабочих, к ремонту улицы Толстого привлечено всего 15 – глава Крыма Сергей Аксенов лично проинспектировал объект и остался не доволен.Трое суток на батуте в открытом море без воды и пищи. Житель Херсона спасен крымскими пограничниками.