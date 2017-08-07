Наши новости от 07.08.17

Возрождение крымской промышленности и подписание ряда документов о финансировании инфраструктуры полуострова. Дмитрий Медведев в Феодосии обсудил перспективы экономики Крыма и Севастополя.Тушили с земли и с воздуха. Сутки крымские спасатели ликвидировали лесной пожар в районе Судака. Причина возгорания устанавливается. Есть версии.Международные водолазные соревнования «Глубина-2017» стартовали в Севастополе. В этом году вместе с количеством участников увеличилась и конкурсная программа.Подарок в творческом оформлении для легенды эстрады. Ксения Симонова подарила новую песочную анимацию на юбилей Софии Ротару.