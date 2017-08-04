Наши новости от 04.08.17

Обсудить самые острые проблемы дипломатическим образом и за круглым столом – участники немецкой делегации, прибывшие на полуостров, встретилась с крымскими властями.+40 по Цельсию, а может и выше. Сотрудники МЧС на готове; Медики советуют по возможности оставаться дома. В Крым идет аномальная жара.Труженики железной дороги отмечают свой профессиональный праздник. Грамоты, слова благодарности и поздравления сегодня в их адрес.Сказочную притчу в стиле «фентези» маленьким театралам подарили в Крымском академическом театре кукол. О том как в жизни принять правильное решения рассказывают со сцены главные герои спектакля «Ангельская труба».