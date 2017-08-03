Наши новости от 03.08.17

Скверы в центре Симферополя получили нового хозяина. Зоны отдыха на Тренева и возле Госсовета столичные депутаты закрепили за детским парком.Бой между советскими солдатами и афганскими моджахедами на одном из крымских аэродромов – десантники с размахом продолжили праздновать день ВДВ.Цены на жизненно важные медицинские препараты в Крыму не повысятся. А льготники получат все по назначению. В крымском минздраве уверяют — проблем с лекарствами нет.«Севастополь» начнет дома, а «Крымтеплица» на выезде. Крымские футбольные команды узнали соперников по первому туру чемпионата премьер-лиги.