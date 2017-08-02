Наши новости от 02.08.17

Обсудить вопросы, касающиеся крымской казны, и отследить все изменения, происходящие в её наполнении. Для жителей полуострова разработан портал "Открытый бюджет".10 дней без воды из-за аномально-высоких температур воздуха – жители поселка Первомайское просят помощи у властей.142 года под защитой. Севастопольские пожарные отмечают годовщину создания их службы. Отличившихся наградили грамотами и медалями.День голубых беретов удался! Боевое десантное братство с традиционным размахом отметило свой профессиональный праздник.