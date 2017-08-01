Наши новости от 01.08.17

Машиночитаемый QR-код, а также ускоренный ввод данных протоколов в государственную автоматизированную систему – Крым готовится к единому дню голосования 10-го сентября.Подрядчики срывают сроки, эксперты выявляют нарушения. Исполнение некоторых проектов по ФЦП в крымской столице в этом году под вопросом.95% крымских матерей «ЗА» естественное кормление новорожденных. В медучреждениях Республики стартовала всемирная неделя грудного вскармливания.3 пенсионных балла или же 235 рублей – именно такая прибавка к выплатам ждет работающих пенсионеров уже с текущего месяца.