Наши новости от 28.07.17

Крымский полуостров на несколько часов остался без света. После слаженной работы энергетиков и спасателей электричество вновь вернулось в дома крымчан.Ласковый убийца ежегодно уносящий до 4-х миллионов жизней. В день борьбы с коварным недугом крымские медики рассказали, как обезопасить себя от гепатитов Б и ЦКрымский филиал краснодарского университета МВД России выпустил 114 лейтенантов.Из Северной столицы России в южные крымские города по рекам и морям. Экспедицию «Голубое ожерелье» встретили на полуострове.