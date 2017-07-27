Наши новости от 27.07.17

Совсем не собачья жизнь крымских животных. Благодаря появлению закона о защите от жестокого обращения четвероногие в Крыму под надёжной опекой правительства.Камни с неба в реальной жизни. Строительный мусор, который свозят на Петровскую балку сыплется во дворы, расположенные под возвышенностью.Симферополь потратит 2 миллиона рублей на борьбу с амброзией. По словам заместителя главы администрации города, все очаги распространения сорняка будут ликвидированы в течение месяца.Конкурс рисунков, увлекательные квесты и викторины – в Симферополе прошла образовательная акция, посвященная рациональному использованию и охране водных объектов.