Наши новости от 26.07.17

Каждый день раскрывают самые сложные преступления, а сегодня уже в 3- й раз отмечают профессиональный праздник. Лучшие крымские следователи получили правительственные награды.Крыму не грозят массовые пожары, а несчастных случаев на море стало меньше. Крымские спасатели отчитались об итогах работы в летний период.До 4 августа в крымской столице должны залатать дорожное полотно на 43-ех улицах. Подрядчик выполнит работы за свой счет.Крестный ход, выставки, а также молитвы за мир нашего народа – Крым готовится к празднованию Дня крещения Руси.