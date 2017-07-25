Наши новости от 25.07.17

Глава Республики в ходе рабочей поездки ознакомился с проблемами Первомайского района. Назвал его перспективным, но засушливым и безденежным.Живут на мизерные зарплаты, выполняют нагрузку сверх нормы и не получают за это стимулирующих. Водители скорой помощи не намерены больше молчать.Работа по сносу незаконных строений в Республике взята на особый контроль. Сергей Аксенов провел встречу с представителями профильных министерств.Мир классической музыки и пять образцов вин. Завод «Массандра» открывает музыкальный сезон дегустации уникальных вин под открытым небом.