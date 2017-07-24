Наши новости от 24.07.17

В Крыму модернизирую сферу виноградарства. В ближайшее время законодательство РФ в этой отрасли будет усовершенствовано.Известный на весь мир путешественник и священник Федор Конюхов проектирует часовню, которую возведут в Симферопольском районе.«Поклонники» Воронцовского дворца и парка заявили о том, что знают о проблемах учреждения. Наши корреспонденты провели свое расследование.От слов – к делу. Сотрудники Госкормегистра Крыма провели субботник в крымской столице. Участники мероприятия уверенны – сделать Симферополь чище под силу каждому горожанину.