Наши новости от 21.07.17

6.5 тысяч злодеяний, порядка 300 пойманных преступников, а также противодействие коррупции – Министерство внутренних дел Крыма подвело итоги работы за первое полугодие текущего года.Подарили квартиру которая городу не принадлежит. Многодетной семье из Севастополя вручили сертификат на новое жилье, в которое заселиться они не имеют право.Серию краж из домовладений крымчан раскрыли в Ялте. Украл, выпил в тюрьму именно по такому сценарию прошло лето 33-х летнего задержанного на побережье.Глава Республики Сергей Аксенов поздравил с профессиональным праздником крымских предпринимателей. Особо отличившихся отметили грамотами и благодарностями.