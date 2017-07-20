Наши новости от 20.07.17

Строительство трассы «Таврида» идет с небольшим опозданием, а на ремонт крымских дорог в текущем году выделено почти 2 миллиарда рублей – Виталий Нахлупин подвел итоги за первое полугодие.Крымчанам простят долги перед украинскими банками. Новый законопроект позволит списать сумму долга не более 5-ти миллионов рублей.Материально-техническая база крымских спасателей обновилась почти на 100%. На вооружение поступил уникальный единственный в России мобильный комплекс.Крестный ход с чудотворным образом Божией Матери "Скорбящая" прошел по центральным улицам столицы.