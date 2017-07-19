Наши новости от 19.07.17

Управляющие компании в Крыму будут работать эффективнее. Вскоре в России появится стандарт управления многоквартирными домами.Экспериментальный законопроект уже окончательно утвердили в Госдуме. С 2018 года в Крыму туристы будут платить «Курортный сбор».Гул двигателей и визг тормозов – в Симферополе прошел турнир за звание лучшего водителя среди сотрудников национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым.В Крым прибыли паломники во главе с Митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йорским Иларионом. Это уже девятый визит по Великим Святыням России.