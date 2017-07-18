Наши новости от 18.07.17

Прокуратура Республики предложила попрощаться с городскими ярмарками выходного дня. В городской администрации ищут альтернативу в решении вопроса.240 тысяч крымских пациентов могут получить лекарства за счет регионального бюджета. В министерстве здравоохранения Республики заявляют – проблему с нехваткой медикаментов удалось стабилизировать.Так ли опасны соцсети? Психологи настаивают — допускать детей к интернету необходимо. Главное научить разумно пользоваться сетью.Крымские археологи ищут под водой исторические свидетельства Великой Отечественной Войны. Со дна Керченского пролива порой достают целые самолеты.