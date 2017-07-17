Наши новости от 17.07.17

Автомобильная часть моста через Керченский пролив готова на 75%. «Стройку века» посетил министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов.Объекты ФЦП в Симферополе строятся с отставанием от графика. Если ситуация не изменится, с некоторыми подрядчиками расторгнут контракты.Экологи проведут административное расследование в Ключах. На просьбы сельчан сохранить пруд откликнулись профильные ведомства.Основы криминалистики, обучение дедуктивному методу, а также расследование преступлений – председатель Следственного комитета России открыл в Артеке вторую смену образовательной программы «Юный следователь».