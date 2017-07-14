Наши новости от 14.07.17

В Крыму более 10-ти тысяч человек уклоняются от уплаты алиментов. больше всего должников в Симферополе и Симферопольском районе.За короткое время стали одними из лучших в стране. Руководство не сомневается — в обновленном составе Общественная Палата заработает еще эффективнее.Самозанятые граждане освобождены от уплаты налогов и страховых взносов, но им необходимо встать на учет в налоговую службу. В противном случае – могут быть проблемы.Жители села Ключи борются за существование естественно образовавшегося пруда. Просят не засыпать водоем строительным материалом.