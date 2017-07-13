Наши новости от 13.07.17

Сотрудники Министерства здравоохранения вступили в открытый диалог с крымскими журналистами и призвали СМИ к тесному сотрудничеству.До января тарифы на коммунальные услуги и цены на проезд в общественном транспорте в Крыму повышать не будут.Срок, отведенный профильным ведомствам для запуска симферопольских фонтанов подходит к концу. Увидят ли горожане выполненную работу до конца недели?Чтобы совершить преступление, ждали полнолуния. Черных копателей задержали правоохранители, когда те пытались достать драгоценности из могилы жертвам геноцида.