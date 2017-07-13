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» » Наши новости от 13.07.17

Наши новости от 13.07.17

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Сотрудники Министерства здравоохранения вступили в открытый диалог с крымскими журналистами и призвали СМИ к тесному сотрудничеству.
До января тарифы на коммунальные услуги и цены на проезд в общественном транспорте в Крыму повышать не будут.
Срок, отведенный профильным ведомствам для запуска симферопольских фонтанов подходит к концу. Увидят ли горожане выполненную работу до конца недели?
Чтобы совершить преступление, ждали полнолуния. Черных копателей задержали правоохранители, когда те пытались достать драгоценности из могилы жертвам геноцида.
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