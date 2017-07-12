Наши новости от 12.07.17

Не боятся ни штрафов, ни замечаний. Столичная Администрация вместе с общественниками решает- как бороться со стихийными торговцами.Выслушать каждого. Более 30-ти человек обратились в Федеральную службу судебных приставов. В ведомстве провели единый день приема граждан.От Калининграда до Камчатки, из Германии и Греции жители продолжают высылать талантливые работы на тему — Крымский мост. За месяц на конкурс пришло более тысячи стихов и песен.МЧС Крыма получило новую технику для проведения аварийно-спасательных работ. Мобильный комплекс заступит на дежурство уже в ближайшее время.