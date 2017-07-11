Наши новости от 11.07.17

Кадровые перестановки, а также вопросы туристического сбора – в столице прошло заседание Совета министров Крыма.Выделенные средства не освоены, фонтаны в городе не почищены, а в Экограде новое руководство. В столичной администрации решают проблемы насущные.«Несуразица» - именно так Геннадий Бахарев охарактеризовал внешний вид торговых объектов в центре Симферополя. Какова судьба столичных магазинов?Итоги детского конкурса «Почта, я хочу в «Артек» опубликованы. Среди победителей пять крымских школьников.