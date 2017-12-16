Наши новости от 07.07.17

Уже бывшие сложили полномочия, а преемники готовят портфели. Парламентарии на внеочередной сессии одобрили предложенные кандидатуры министров.За 3 года Башкортостан вложил более 200-т миллионов рублей в развитие Белогорска, а теперь получил детский санаторий в Евпатории. Республики подписали новый меморандум.Все работы выполнить в срок, несмотря на трудности. В администрации Симферополя контролируют реализацию ФЦП на столичных объектах.Жара купанию не помеха, но только если подойти к отдыху с умом. Специалисты рассказали крымчанам, как нужно вести себя на пляже в разгар лета.