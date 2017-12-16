Наши новости от 05.07.17

Реализация ФЦП в Крыму идёт в соответствии с графиком и лучше, чем в прошлом году. Однако, чиновникам необходимо чаще выезжать на объекты, считает руководство Республики.Есть или не есть фастфуд в Симферополе. Клиенты одного из столичных ресторанов быстрого питания жалуются на плохой сервис.Переходить дорогу, рискуя жизнью. Перекрёсток, на котором регулярно происходят ДТП по- прежнему без внимания властей.Удовлетворить вкусы самого требовательного гурмана. Симферопольский ресторан готовит первый в Крыму Грильфест.