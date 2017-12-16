Наши новости от 04.07.17

Как очистить город от мусора, запустить фонтаны и покосить амброзию. В симферопольской Администрации думают над благоустройством столицы.Уже дороже, чем в маршрутных такси. Цена на проезд в троллейбусе выросла, но, по крайней мере до конца года больше не изменится.Спустя более семи десятков лет преданы земле с почестями. В Севастополе похоронены бойцы 35-й береговой батареи.Балету в Крыму быть или не быть? Балетмейстер с мировым именем предложил создать в Республике Академию для подготовки артистов- танцовщиков.