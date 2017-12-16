Наши новости от 03.07.17

Больше денег на ремонт симферопольских дорог получит Администрация. Однако, вместе с тем исправлять ситуацию необходимо в сжатые сроки. Глава Республики провёл совещание со столичным градоначальником Геннадием Бахаревым.Дорожный траффик, транспорт, разметка и знаки как на городских развязках. Только в миниатюре. В Симферополе открылась площадка для маленьких участников дорожного движения.Аномальная жара постепенно уходит из Крыма. Уже завтра на полуостров придёт холодный атмосферный фронт.Ярмарка с изделиями татарских умельцев, концертная программа, борьба на поясах, плов, приготовленный по особенному рецепту. В Симферополе с размахом отметили праздник сбора урожая- Сабантуй.