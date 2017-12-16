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» » Наши новости от 30.06.17

Наши новости от 30.06.17

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Все незаконные строения в стометровой прибрежной зоне Алушты снесут до следующего года. Демонтаж осложняется курортным сезоном.
Отдыхать в Крыму дорого. Туристов с материка отталкивают завышенные цены в отелях Республики.
Охватить историю от крещения Руси до современности собираются в Крыму. В Республике и Севастополе пройдёт очередной фестиваль «От Владимира до Владимира»
Грация и изысканные манеры от крымских студентов. В КФУ прошёл очередной Ректорский бал.
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