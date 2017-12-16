Наши новости от 30.06.17

Все незаконные строения в стометровой прибрежной зоне Алушты снесут до следующего года. Демонтаж осложняется курортным сезоном.Отдыхать в Крыму дорого. Туристов с материка отталкивают завышенные цены в отелях Республики.Охватить историю от крещения Руси до современности собираются в Крыму. В Республике и Севастополе пройдёт очередной фестиваль «От Владимира до Владимира»Грация и изысканные манеры от крымских студентов. В КФУ прошёл очередной Ректорский бал.