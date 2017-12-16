Наши новости от 29.06.17

В Крыму не забывают историю. К мемориалу партизанам- подпольщикам возложили цветы в День памяти подвига героев Великой Отечественной.Теперь шалманы в прошлом, а благоустройство на плато Ай- Петри стартует в начале следующего месяца. Глава Республики осмотрел территорию после начала сноса самостроев.Повестки, судебные разбирательства и опись имущества. ФССП Республики совместно с Крымтеплокоммунэнерго» проводит рейды по взысканию задолженности за тепло.Чаще находиться в тени, внимательно следить за самочувствием в жару. Крымские кардиологи призывают заботиться о сердце в оставшиеся месяцы лета.