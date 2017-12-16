Наши новости от 28.06.17

Приняли 39 законов за полгода и ушли на каникулы. Крымские парламентарии перед отпуском решили пустить с молотка крымскую недвижимость украинского олигарха.Выставка, ярмарка и подарки- в Государственном Совете Республики масштабно отметили День Красноперекопского района.Послушать известные оперные голоса и погрузиться в магию звучания симфонического оркестра в пещере, крымчане, смогут нынешним летом. В филармонии рассказали о планах на остаток курортного сезона.Сделать селфи на самом большом лавандовом поле в Европе можно, не покидая Крыма. Туристы спешат обогатить архив снимками природной достопримечательности .