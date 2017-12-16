Удивительное перевоплощение из руин в жемчужину. Президент Владимир Путин своими глазами увидел, как изменился «Артек» в российском Крыму.
Крым в полной безопасности, однако, бдительность в разгар курортного сезона терять не стоит. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провёл выездное совещание в Симферополе.
Эхо войны в Крыму. В крепости Керчь обнаружено 40- к боеприпасов времён Великой Отечественной.
Праздник у любителей спокойного досуга. Во всём мире отмечают день рыболова. Забросили удочки и крымские рыбаки.
Наши новости от 27.06.17
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