Наши новости от 27.06.17

Удивительное перевоплощение из руин в жемчужину. Президент Владимир Путин своими глазами увидел, как изменился «Артек» в российском Крыму.Крым в полной безопасности, однако, бдительность в разгар курортного сезона терять не стоит. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провёл выездное совещание в Симферополе.Эхо войны в Крыму. В крепости Керчь обнаружено 40- к боеприпасов времён Великой Отечественной.Праздник у любителей спокойного досуга. Во всём мире отмечают день рыболова. Забросили удочки и крымские рыбаки.