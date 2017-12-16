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» » Наши новости от 23.06.17

Наши новости от 23.06.17

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В Крыму ФЦП реализуют согласно графику. Среди проблем- низкий уровень зарплат работников. Вопрос совместно будут решать Совет Министров и Минэкономразвития.
Проблемы крымчан при регистрации земли должны решаться максимально оперативно- убеждены в Госкомрегистре. Представители органов местного самоуправления учились быстро подавать электронные документы в ведомство.
Прокуратура Республики отслеживает деятельность портала «Госуслуги». По результатам проверки выявлено более 2-х тысяч нарушений прав крымчан.
На смену традиционным наркотикам в Крыму приходят более агрессивные- соли и спайсы. Количество жителей полуострова с диагнозом наркомания достигло 4-х тысяч.
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