Наши новости от 23.06.17

В Крыму ФЦП реализуют согласно графику. Среди проблем- низкий уровень зарплат работников. Вопрос совместно будут решать Совет Министров и Минэкономразвития.Проблемы крымчан при регистрации земли должны решаться максимально оперативно- убеждены в Госкомрегистре. Представители органов местного самоуправления учились быстро подавать электронные документы в ведомство.Прокуратура Республики отслеживает деятельность портала «Госуслуги». По результатам проверки выявлено более 2-х тысяч нарушений прав крымчан.На смену традиционным наркотикам в Крыму приходят более агрессивные- соли и спайсы. Количество жителей полуострова с диагнозом наркомания достигло 4-х тысяч.