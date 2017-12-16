Наши новости от 22.06.17

День, когда началась война. В Крыму присоединились к Всероссийскому Дню Скорби. Первые лица Республики возложили цветы к монументу «Вечный огонь».Очередная находка времён Великой Отечественной. В Бахчисарайском районе обнаружены останки 11- ти неизвестных войнов восьмой бригады морской пехоты.Бензин в Крыму может быть дешевле. Федеральная Антимонопольная Служба провела совещание по вопросам ценообразования автомобильного топлива.В Республике продолжают выявлять дома, построенные с нарушениями. Градсовет Крыма изучил 100 объектов из почти полутысячи, попавших в «чёрный список».