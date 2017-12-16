Наши новости от 21.06.17

В Крыму впервые зафиксирован 100- процентный бал при сдаче ЕГЭ. Наталья Гончарова рассказала о предварительных итогах государственной аттестации.Вместо штрафов и протоколов- площадки для ведения бизнеса. Стихийным торговцам в Симферополе предоставили рабочие места на центральном рынке.Строительство трассы Дубки- Левадки идёт в соответствии с графиком. Уже заасфальтирован первый километр дороги. СХВсё для сохранения памяти о ветеранах. К третьей очереди мемориала в совхозе Красный приступят уже в следующем году.