Наши новости от 20.06.17

Модернизация сотовой связи в Крыму, подготовка в зимнему отопительному сезону, а также мероприятия по оздоровлению детей в курортный период – ключевые темы прошедшего заседания Совета Министров Республики.Готовиться к зиме нужно летом- уверены в Администрации Симферополя. Власти столицы намерены отремонтировать теплосети к сентябрю.Парковаться по правилам, уважая соседей. В Симферополе будут бороться с установщиками нелегальных стоянок во дворах.Роковой перекрёсток. Жители одного из микрорайонов столицы призывают даже Путина обратить внимание на дорожную развязку, провоцирующую массовые ДТП.