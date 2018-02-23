Наши новости от 16.06.17

За школьной партой под пулями. Крымское министерство образования намерено оказать помощь коллегам из ДНР и ЛНР, повышая квалификацию преподавателей из Донбасса.В Симферополе начали реализовывать программу реновации. Один из ветхих домов будет снесён, а на его месте возведут новый.Уникальные находки в окресностях Симферополя. Из- под земли извлекают человеческие останки предположительно времён Великой Отечественной.Восстановить историческое наследие в Крыму. В Ливадии откроет двери Древлехранилище памяти семьи Николая Второго с коллекцией оригинальных предметов старины.