Наши новости от 15.06.17

Крым в полной безопасности и на пути к процветанию. Президент Владимир Путин в рамках традиционной прямой линии говорил и о перспективах полуострова.Стрельба из автоматов, рукопашные схватки и езда на настоящем бронетранспортере - погрануправление ФСБ России по Республике Крым показывало молодёжи, как противостоять террористам.Медали и грамоты от КФУ успешным медработникам. В Крыму продолжают подготовку к празднованию Дня самой важной профессии. СХСухие деревья падают и угрожают жизням горожан, а беспорядки не выдержали даже звери. Жители Балаклавской обеспокоены проблемами неопекаемого леса.