Наши новости от 14.06.17

Детям- качественный отдых. Крымские парламентарии намерены к осени проинспектировать почти 3 десятка детских лагерей.За установленную летнюю площадку теперь нужно платить в городскую казну. Администрация Симферополя теперь будет строго контролировать монтаж таких объектов.Кто виновен в инвалидности женщины, пострадавшей от рухнувшего дерева теперь решает суд. В Симферополе прошло предварительное заседание по нашумевшему делу.Уникальные артефакты для крымского музея. ФСБ презентовала большую выставку, где представлены экспонаты различных эпох, изъятые в разное время у чёрных копателей.