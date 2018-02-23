Наши новости от 13.06.17

Народные гуляния, музыка, дружественная атмосфера и минимум официоза. Самый молодой регион страны в четвёртый раз отметил День России.Осознанно и по закону сделали выбор, а теперь открыты для всех. Мария Захарова в Алуште рассказала западным журналистам правду о Крыме.Спасают жизни и сами заслуживают достойной. Крымские власти поздравили лучших медиков с предстоящим профессиональным праздникам.Всеми любимые песни о стране, мире, дружбе и любви. Одарённые дети сотрудников ФСБ, МВД и МЧС вместе с артистами поучаствовали в яркой концертной программе.