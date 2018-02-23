Наши новости от 08.06.17

Борьба с инфекционными заболеваниями, осмотр территории крымских пляжей, а также обеспечение безопасности отдыха в детских лагерях – полуостров готовится к оздоровительной кампании.Преподаватели КФУ проходят курсы повышения квалификации. Вскоре они смогут обучать студентов по удаленной системе образования.С важной миссией - для получения статуса всемирного наследия ЮНЕСКО, Ялту посетила делегация из Ниццы.25 красноухих черепах стали обитателями городского озера в парке имени Гагарина. Откуда переехали земноводные и для чего?