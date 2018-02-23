Наши новости от 07.06.17

Дипломатия и почитание традиций- ответ русофобам. Валентина Матвиенко на Ливадийском форуме призвала работать на благо русского языка. Защитить свои права и сообщить о нарушении закона теперь могут все предприниматели России и полуострова на приеме у прокурора Крыма.Каждый день помогают пожилым справиться с тяготами старости, облегчают быт инвалидов. В Симферополе с профессиональным праздником поздравляли соцработников.Пикник без риска для здоровья и жизни. Крымчан призывают остерегаться змей во время отдыха на природе.