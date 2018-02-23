Народный вердикт 01.06.17

На сессии горсовета столицы поприсутствовал Почетный Гражданин Симферополя – российский космонавт Олег Котов.Набережную Салгира в этом году приведут в порядок. Сегодня ее происпектировал глава симферопольской администрации и оценил нынешнее состояние.Безвозмездное донорство крови. Сотрудники Росгвардии по Республике Крым сдали кровь для тяжелобольных детей.В детском центре Артек стартовал 10 юбилейный Международный конкурс популярной музыки Детская Новая волна.